VOORBESCHOUWING: Van Aert maakt rentrée maar ook kransje andere kanshebbers om De Bondt op te volgen op BK

Na het BK tijdrijden is het zondag tijd voor het BK op de weg. Een opvolger voor De Bondt zal in Waregem gezocht worden. Het BK is ook de koers waarin Wout van Aert opnieuw zijn opwachting maakt, al is het de vraag of die al echt in aanmerking komt voor een prijs.

Het BK is opgesplitst in drie ronden: de Briek Schotte Ronde, de André Defoort Ronde en de finaleronde. Nadat die laatste ronde vier keer is afgelegd, zullen de renners in totaal aan meer dan 220 kilometer zitten. Gezien het parcours zou een massasprint niet uitgesloten zijn, al zullen de weersomstandigheden toch enorm spelen. Voorspellingen als wind en regen wijzen toch eerder in de richting van een uitdunning.

Op een BK gelden er sowieso andere wetten en is alles mogelijk. Wat wel vaststaat, is dat Alpecin-Fenix het de laatste jaren uitmuntend doet, met de titels van De Bondt en Merlier. Die laatste is opnieuw een grote kandidaat als hij in de groep weet te zitten die voorop blijft. Zijn ze hem aan de finish niet kwijt, dan is er niemand die in de buurt komt qua intrinsieke snelheid.

FACTOR-EVENEPOEL

Ook jongens als Vermeersch en Rickaert kunnen zich roeren als het een typisch Vlaamse koers wordt. Bij andere ploegen zullen ook mannen als Campenaerts en Stuyven zullen zeker iets willen ondernemen. Aan motivatie ook geen gebrek bij Yves Lampaert, man van de regio, en een extra boost gekregen door het behalen van de tijdrittitel. Bij Deceuninck-Quick.Step is ook altijd de vraag: wat met de factor-Evenepoel?

© photonews

Net als bij Evenepoel zijn de schijnwerpers ook gericht op Wout van Aert bij elke koers waar hij aan de start komt. Van Aert geeft aan dat hij door zijn blindedarmontsteking nog niet in conditie is om een gooi te doen naar de titel. Hem helemaal afschrijven zou echter onverstandig zijn. Het gaat sowieso weer een heel open BK worden, een boeiende strijd lonkt in Waregem.

KOPECKY VS D'HOORE BIJ DE VROUWEN

En wat met het BK bij de vrouwen? Lotte Kopecky werd vorig jaar Belgisch kampioene. Het zou wel eens opnieuw een duel tussen Kopecky en D'hoore kunnen worden, toch wel de twee rensters die er op nationaal niveau bovenuit steken. De laatste titel van D'hoore dateert al sinds 2017. Tijd om er nog eens eentje bij te doen, al zal het geen evidentie te worden om Kopecky, die in haar beste jaren zit, te kloppen.

Beiden zijn natuurlijk nog in opbouw naar de Olympische Spelen, dus is het altijd uitkijken of er niemand kan verrassen. Kopecky is wel gesterkt door het feit dat ze in het tijdrijden al voor de derde keer de beste was. Het parcours bij de vrouwen heeft een afstand van 122 kilometer.