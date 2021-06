Edward Theuns ontgoocheld nadat hij nog net op Van Aert stuit: "Heb er alles aan gedaan, dit zal even nazinderen"

Edward Theuns was de enige die nog naar Wout van Aert en Remco Evenepoel toe kon. Dan mag je jezelf op de borst kloppen. Ook aan de finish perste Theuns er nog eens alles uit, met als resultaat een tweede plaats. De meest ondankbare plek.

Nadat Evenepoel en Van Aert vertrokken, kwam Theuns uitstekend uit een bocht en kon hij nog naar het fameuze duo toe. "Ik voelde mij gewoon heel goed", vertelde Theuns aan Wielerkrant. "Als je dan Evenepoel en Van Aert weg ziet rijden, moet je niet twijfelen. Als je dan nog iets over hebt, moet je er gewoon naartoe springen. Dat heb ik gedaan."

Ik geraakte er net niet over

Van Aert begon de spurt op kop en heel even leek Theuns er over te gaan. Van Aert ving hem alsnog op. "Ik had vertrouwen in mijn sprint. Helaas ben ik dertig centimeter tekort gekomen. Ik heb mijn jump vol gedaan, maar ik dacht wel dat ik de zege niet beet had. Ik heb er alles aan gedaan. Ik stond misschien een tandje te klein voor de sprint. Ik geraakte er net niet over, da's wel teleurstellend."

Net geen eerste Belgische titel voor Edward Theuns. Het had een groots moment in zijn carrière geweest als die er wel was gekomen. Als het dan net niet lukt, ben je als topsporter uiteraard ontgoocheld. "Het verschil tussen winnen en tweede eindigen, is immens. Dit zal nog even nazinderen."