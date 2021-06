Evenepoel teleurgesteld over uitslag maar tevreden over koers: "Van Aert en Theuns wisten dat ik iets moest proberen"

Remco Evenepoel heeft er alles aan gedaan. Van Aert en Theuns wisten ook wel dat ze hem voor zouden blijven als hij hen er niet af kreeg. Ze konden zich dus instellen op zijn demarrages. De bronzen plak is wel een teken dat het in stijgende lijn gaat bij Evenepoel.

Al blijft het zonde om na het BK tijdrijden ook in het BK op de weg net naast goud te pakken. "Tweede en derde: ik denk dat dat de minst leuke combinatie is op een kampioenschap. Tweemaal tweede zou nog pijnlijker zijn, misschien. Podium halen op een kampioenschap is sowieso leuk, maar morgen is iedereen die tweede en derde plek vergeten."

Even toch door de uitslag heen kijken, want Deceuninck-Quick.Step liet zich opnieuw niet onbetuigd. "Ik ben zeker tevreden over de wedstrijd die ik gereden heb. We hadden niet het gevoel dat Yves Lampaert echt weggeraakte. Dan hebben we gezegd: op de brug en op de kasseien gaan we voluit. Als je in een ploeg zit die fel bekeken wordt, is het moeilijk om een soort vrijgeleide te krijgen."

ZELF AANVALLEN MOEST

Evenepoel ontsnapte uiteindelijk weg en versnelde ook in de finale nog een paar keer. "Wout van Aert en Edward Theuns wisten ook dat ik iets moest proberen. Ik moest aanvallen, het was niet om de samenwerking te verstoren. Het zou maar belachelijk zijn moest ik met die jongens naar de meet gaan zonder het zelf geprobeerd te hebben."

In een kampioenschap kan er altijd iets onverwacht gebeuren. "Je weet nooit dat ze naar mekaar kijken en je een seconde of vijf-tien krijgt. Dan moeten ze het nog dicht krijgen. Die mannen hebben zoveel ervaring dat dat niet gebeurt. Onze ploeg staat bekend voor zijn winnaarsmentaliteit en wil altijd graag winnen. Op een BK van een uitzonderlijk hoog niveau is dat zeker niet gemakkelijk."

HOPEN OP ZWAARDER PARCOURS

Evenepoel heeft het imago van ronderenner te zijn, maar heet het ook al vaak goed gedaan op kampioenschappen. "Ik denk wel dat dit een signaal is dat ik het klassiek werk kan, maar het zal moeilijk zijn om dit soort wedstrijden in de toekomst te winnen. Ik hoop dat we ooit nog eens naar de Ardennen trekken en dat het parcours een voordeel is voor mij."