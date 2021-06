Jasper Stuyven aast op de Belgische driekleur: "Zou er heel graag eens een jaar mee rondrijden"

Deze middag staat in Waregem het BK wielrennen op het programma. Jasper Philipsen was één van de topfavorieten, maar de renner van Alpecin-Fenix staat niet aan de start. Wie wel van de partij is, is Jasper Stuyven.

Jasper Stuyven kan al terugblikken op een goed seizoen. Zo won de renner van Trek-Segafredo Milaan-San Remo en eindigde hij op de vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Ook op het BK wil Stuyven voor een goed resultaat gaan. Het is nog niet duidelijk hoe het BK zal lopen, want het kan zowel voor een sprinter als een vluchter zijn, maar met Jasper Stuyven moet je altijd rekening houden. De renner zelf heeft er ook zin in. "Ik zou heel graag eens een jaar in de Belgische driekleur rondrijden", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.