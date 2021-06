Lotte Kopecky pakt in BK-finale uit met mooie solo en slaagt voor het tweede jaar op rij in prachtige dubbel

Lotte Kopecky verdedigde in Waregem haar titel op het BK, met Jolien D'hoore uiteraard als voornaamste concurrente. Er bleek echter niemand opgewassen tegen Kopecky, die met een splijtende demarrage het verschil maakte in de finale. Opnieuw een prachtige dubbelslag dus voor Kopecky.

De meest snedige aanval uit het eerste wedstrijdgedeelte kwam van Ann-Sophie Duyck, bekend van haar vijf tijdrittitels. Ze kreeg wel niemand mee en moest er dus ook wel een soort tijdrit van maken. De voorsprong van Duyck ging heel even boven de minuut.

Lang duurde dat niet: wie nog in het peloton zat, zette dus toch de achtervolging in. De zwaardere finalerondes hadden wel al voor enige uitdunning gezorgd. Op tien kilometer van de finish was er een schuiver vooraan iin de groep der favorieten: voormalig Belgisch kampioene Jesse Vandendenbulcke ging tegen het asfalt.

VERSNELLING BOSSUYT OPENT FINALE

Bossuyt zag kort hierna haar kans schoon om te versnellen en reed zo ook het laatste gaatje op Duyck dicht. Bossuyt ging erop en erover en stelde de rest danig op de proef. Een negental rensters keerden terug. Onder meer favoriete Kopecky, die er meteen alleen vandoor ging en dus de sprint niet afwachtte.

FRAAIE DOMINANTIE

Een enorme power ging uit van de inspanning van Kopecky, die al snel een halve minuut bij mekaar reed. De hardrijdster in haar kon dat wel afwerken. Voor het tweede jaar op rij pakte Kopecky de Belgische titel in zowel het tijdrijden als in de wegrit. Dat begint stilaan een fraaie dominantie te worden op nationaal niveau. Van de Velde reed nog weg uit de achtervolgende groep en pakte zilver, het brons was voor Castrique.