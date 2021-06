Van de Velde (opnieuw 2e) had Kopecky niet zien wegspringen: "Ik had liever dat het heel de koers het finalerondje was"

Zonder Lotte Kopecky was Julie Van de Velde de Belgische kampioene in het tijdrijden en op de weg. Helaas voor die laatste was Kopecky er tweemaal wel en werd Van de Velde dus twee keer tweede. De beslissende demarrage van Kopecky in de BK-wegrit had Van de Velde wel gemist.

Het was zeker geen evident BK voor Van de Velde om te rijden. "Ik had het moeilijk met te positioneren en te wringen. Ik had al krampen voor we aan de finaleronde begonnen." Hoe zwaar was die in vergelijking met de vorige ronden? "Het was wel selectiever. Eerst met die kasseistrook waar een deel van het peloton al gelost was. Meteen daarna kwam dan dat klimmetje op de smalle baan."

Een belangrijk moment in de wedstrijd. "Ik denk dat daar de uitdunning gebeurd is en vanaf dan was het voor mij gemakkelijker om me te positioneren. Ik had liever gehad dat het heel de koers het finalerondje was. Uiteindelijk werd er nooit echt doorgetrokken op de kasseien. Dat was een beetje mijn geluk. Uiteindelijk was het de bedoeling om daar zelf te gaan, maar dat zat er niet in."

Ik moest niet wachten op de sprint

Kopecky reed weg op tien kilometer van het einde, al had Van de Velde dat niet meteen door. "Ik had Lotte Kopecky niet zien wegspringen. Ik zat eigenlijk op een gaatje. Ik was de laatste die kon aansluiten bij de kopgroep. Vanaf het stilviel, dacht ik er dan aan om zelf nog eens te proberen, want ik moest ook niet wachten op de sprint." Zo veroverde Van de Velde opnieuw knap zilver.