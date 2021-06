Dan toch met een andere sprinter naar de Tour: Deceuninck-Quick.Step neemt Cav en twee Belgen mee

Verrassing bij Deceuninck-Quick.Step: Mark Cavendish is dan toch de sprinter in de Tourselectie. De groene trui van vorig jaar, Sam Bennett, ontbreekt. Deceuninck-Quick.Step gaat op ritzeges jagen met Cavendish, Asgreen en Alaphilippe.

Over het aanduiden van een sprinter is al heel wat te doen geweest. Bennett zou meegaan naar de Tour, tot die bleek te kampen met een knieblessure, maar onlangs klonk het dat die toch op tijd fit zou zijn en Cavendish dus niet zou meegaan. Het is finaal toch het omgekeerde scenario geworden: Bennett blijft thuis, Cavendish gaat naar de Tour.

Als man met dertig ritzeges achter zijn naam zal Cavendish daar ongetwijfeld heel wat spotlights op zich krijgen. Die zullen ook wel gaan naar Julian Alaphilippe, die een paar sterke edities achter de rug heeft en zal starten in de regenboogtrui. Ook Kasper Asgreen zal een paar ritten mogen uitkiezen. De andere geselecteerden zijn Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Tim Declerq, Dries Devenyns en Michael Mørkøv.

CAV KAN OP STERKE LEAD-OUT REKENEN

"Het is geweldig om iemand met het verleden en de ervaring van Mark in het team te hebben", verklaart Tom Steels. "Met Ballerini en Mørkøv zal hij kunnen rekenen op een schitterende lead-out. We zullen Julian ondersteunen in zijn zoektocht naar een ritzege. Er zijn ook een aantal ritten waarin Kasper in de ontsnapping kan gaan, zonder het nog over de tijdritten te hebben."