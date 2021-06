Nederlandse driekleur verhuist van Alpecin-Fenix met Van der Poel naar Jumbo-Visma: "Kan het moeilijk bevatten"

Velen dachten dat Van der Poel de Nederlandse driekleur zou behouden. Niet dus. Jumbo-Visma is de ploeg die de nieuwe Nederlandse kampioen in huis heeft: Timo Roosen. Na zijn podiumplaats van vorig jaar mocht die nu op het hoogste schavotje plaatsnemen.

"Het was een enorm lastige koers en continu gokken", opende Roosen zijn relaas over een nerveuze dag. "Ik voelde me in de vroege vlucht al goed, maar in de finale ook nog. We probeerden de kaart van Mike Teunissen te spelen, maar het was lastig om hem echt helemaal terug vooraan te brengen."

Waarna het geweer van schouder werd veranderd bij Jumbo-Visma. "Op het moment dat ik demarreerde, liet Mike een mooi gat vallen waardoor ik volle bak voor de winst kon gaan. De voorsprong werd al snel groter, dus ging ik er nog meer in geloven."

Ik wist wel dat het een afvalkoers zou worden

Terecht, zo bleek, want Roosen hield het vol tot aan de finish. "Ik kan het nog moeilijk bevatten. Vorig jaar werd ik derde, dus ik wist wel dat het wederom een afvalkoers zou worden. Dat ik de voor de winst kon gaan, is echt bizar. Dit had ik niet gedacht. Ik ben de ploeg daarom ook heel dankbaar. In de Dauphiné had ik een goede vorm, maar miste ik nog de punch. Nu komt het er helemaal uit."