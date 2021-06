Peter Sagan zorgt mee voor mooie oogst bij Bora-Hansgrohe en is trots

Peter Sagan zal in de Tour de France sowieso in een speciale trui zijn. Bij Bora-Hansgrohe is Sagan immers één van de mannen die een nationale titel wist te bemachtigen. Met drie nationale kampioenen op de weg was het voor de Duitse formatie een productieve zondag.

Met vooral de overwinning van Peter Sagan die natuurlijk opvalt. Sagan is Slovaaks kampioen geworden. De tegenstand in Slovakije kon helemaal niet aan hem tippen. De zilveren medaillewinnaar werd op drie minuten gereden. De rest volgde zelfs op meer dan tien minuten. Sagan is opnieuw sant in eigen land en dat is niet voor het eerst.

"Ik ben heel trots en blij met het winnen van mijn zevende Slovaakse Kampioenschap", begint het aantal nationale titels behoorlijk aan te dikken voor Sagan. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens de koers. Het voelt goed om terug in Slovakije te zijn."

Lang zal dat niet meer duren, want de Tour-start lonkt. De verwachting is dat hij tijdens de Tour wel eens de groene trui zal dragen, maar beginnen doet Sagan dus in de Slovaakse kampioenentrui. Met Maximilian Schachmann (Duits kampioen) en Patrick Konrad (Oostenrijks kampioen) zijn er nog een paar renners in het team met een kampioenentrui.