🎥 Een Tourfavoriet anders bekeken: een blik achter de schermen van de hoogtestage van Richard Carapaz

Eén van de namen die tot het kransje Tourfavorieten behoort, is Richard Carapaz van Ineos Grenadiers. Hij zal zeker één van de mannen worden om tijdens de Tour in de gaten te houden. Het is ook voor het eerst dat de Ecuadoriaan toeleeft naar de Tour als een kanshebber op de eindzege?

Maar wat houdt dat juist in, toewerken naar de Tour als één van de meest prominente klassementsmannen? Daar volgt enigszins een antwoord op in een filmpje op het YouTube-kanaal van Ineos Grenadiers. De Britse topploeg neemt u mee achter de schermen van de hoogtestage van Richard Carapaz. Zo krijgt u een idee wat de weg naar de Tour voor Carapaz heeft ingehouden en wordt er ook vooruitgeblikt op die Ronde van Frankrijk, die nu echt wel om de hoek loert. De hoogtestage vond overigens plaats in zijn thuisland, waarna een terugkeer naar Europa volgde. Op zes juni stond Carapaz immers aan de start van de Ronde van Zwitserland. Die rittenkoers wist hij alvast te winnen. Nu hetzelfde doen met de Tour. Dat belooft uiteraard een nog veel grotere uitdaging te worden.