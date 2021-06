Alle Tour-deelnemers zijn bekend: EF Education-Nippo sluit de rij met verhoogde verwachtingen voor Urán

Laat die Tour de France nu maar komen! Ook het EF Education-Nippo van Rigoberto Urán heeft zijn selectie bekendgemaakt. Dat was de laatste ploeg die dat nog moest doen. Alle selecties zijn dus binnen, het is bekend welke renners er allemaal aan de Grand Départ komen.

Voor EF Education-Nippo zijn het Stefan Bissegger, Magnus Cort, Michael Valgren, Ruben Guerreiro, Sergio Higuita, Neilson Powless, Jonas Rutsch en Rigoberto Urán die de ploeg zullen vertegenwoordigen. Vooral van Urán mag wat verwacht worden nadat die onlangs onverwacht blijk gaf van een uitstekende vorm. De Colombiaan werd tweede in de Ronde van Zwitserland na een indrukwekkende zege in de klimtijdrit.

"In Zwitserland was ik duidelijk beter dan verwacht", zegt de nummer twee uit de Tour van 2017. "Dat betekent dat het werk dat je erin gestoken hebt goed uitdraait. Ik ga het dag per dag bekijken. De Tour de France is een lange koers, alles is mogelijk. Ik hoop dat ik in goede gezondheid verkeer en dat alles goed gaat."

22 BELGEN

Nadat ook Ef Education-Nippo zijn selectie heeft aangekondigd, ligt het ook vast hoeveel Belgen mee zullen doen aan de Tour. Dat gaan er 22 zijn. Nog nooit in de moderne geschiedenis verschenen zoveel Belgische wielrenners aan de start van de Tour de France.