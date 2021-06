Nederlandse Ellen van Dijk toont tijdritcapaciteiten tijdens proloog Lotto Belgium Tour, D'hoore en Kopecky in top vijf

In de Lotto Belgium Tour kunnen we onze nationale toppers bij de vrouwen Kopecky en D'hoore deze week nog aan het werk zien. In de proloog in Chimay waren ze allebei goed voor een dichte ereplaats. De overwinning was voor Ellen van Dijk.

De Lotto Belgium Tour werd aangevat met een proloog van vier kilometer in de straten van Chimay. Uiteraard werd het op deze korte afstand een secondenspel. Ook Elynor Bäckstedt en Jolien D'hoore waren dicht bij de zege, maar het was dan toch Ellen van Dijk die de snelste tijd neerzette. KOPECKY NET BUITEN DE TOP DRIE Elynor Bäckstedt is de dochter van de Zweedse ex-prof Magnus Bäckstedt, maar heeft zelf de Britse nationaliteit. Van Dijk is vanzelfsprekend ook de eerste leidster in de Lotto Belgium Tour. Vierde in de daguitslag was Lotte Kopecky, die onlangs nog haar Belgische titel in het tijdrijden verlengde. De Lotto Belgium Tour gaat woensdag verder met een etappe van Blankenberge naar Brugge, met Van Dijk dus in de leiderstrui.