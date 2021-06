Pech voor Team Qhubeka ASSOS: Italiaanse klassementsrenner doet dan toch niet mee aan de Tour de France, Barbero is zijn vervanger

De selectie van Team Qhubeka ASSOS voor de Tour de France was al een tijdje bekend, maar nu is er toch een wijziging doorgevoerd. Een belangrijke wijziging, want Fabio Aru is er niet meer bij.