Chris Froome wil graag rit winnen in de Tour de France, maar: "Het eerste doel is om hem te helpen"

Bij Israel Start-Up Nation is het onder meer uitkijken naar Chris Froome. De Britse klimmer start echter niet als kopman, want deze rol moet hij aan Michael Woods laten. Froome kan echter wel leven met zijn rol als knecht.

Toch wil Froome ook voor eigen succes gaan in de Tour de France. Zijn interview staat in Het Laatste Nieuws te lezen. "Het is een droom om een rit te winnen in de Tour, maar het is niet het belangrijkste", aldus Froome.

Zo zal hij namelijk vooral als één van de knechten moeten fungeren voor Michael Woods. "Mijn grootste doel is om Woods te helpen en ik wil hem uit de problemen houden. Ik zal onder meer bidons voor hem gaan halen", legde de Britse ex-winnaar van de Tour uit.