De échte doelen van Wout van Aert: "Openingsweekend? In koers wint niet altijd de beste"

De plannen van Jumbo - Visma in de Tour de France zijn duidelijk. Mikken op eindwinst met Roglic en verder een soort van vrije rol voor Wout van Aert in de zoektocht naar ritten.

"Er is dit jaar niet gefocust op het klimvermogen van Wout van Aert, omdat de tijd beperkt was", is Merijn Zeeman duidelijk in Het Nieuwsblad.

Gedoseerde Tour

"Maar ook voor er sprake was van de blindedarmontsteking hadden we al het plan gemaakt met Wout om een gedoseerde Tour te rijden. Hij heeft een doel gemaakt van de tijdrit op het WK en op de Olympische Spelen, samen met de ploeg."

"Hij is geen topfavoriet voor het openingsweekend door zijn blindedarmontsteking, maar in koers wint niet altijd de beste."