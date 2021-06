Deceuninck-Quick.Step geeft Cav betere kans op succes: "Zou liegen als ik zeg dat Tour-selectie geen verrassing was"

Zo, Mark Cavendish is toch weer op weg naar de Tour de France. Een verrassing, ook voor hem zelf. Zijn laatste ritzege in de Tour dateert al van 2016. Al is de Tour rijden met Deceuninck-Quick.Step wel iets anders dan deze betwisten in een andere ploeg, zo verzekert Cav.

Al is het voor Cavendish geen must om te winnen. Hij is nu al gelukkig. "Het is al een droom om hier te zijn, zeker met deze ploeg", vertelt Cavendish vanuit Frankrijk. "Als je me dit een jaar geleden gezegd had, had ik je niet geloofd. Daar droomt 80% van het peloton van. In deze ploeg heb je de beste kans om succesvol te zijn. Ik heb vooral vertrouwen in de jongens rond mij. Ik word niet aan mijn lot overgelaten. Ik wil alles geven."

GEEN DRUK

Enkele dagen geleden kreeg hij te horen dat hij meeging in de plaats van Sam Bennett. "Ik zou liegen als ik zeg dat mijn Tour-selectie geen verrassing was. Al was ik voorbereid op elk scenario. Ik dacht dat Sam oké was, maar je weet nooit. Vroeger was mijn heel jaar rond de Tour gebouwd. Nu rijd ik samen met de wereldkampioen en de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, dat neemt de druk weg."

Is er een bepaalde aankomst waar Cav zich het meeste kans geeft? "Châteauroux is een plek waar ik al tweemaal gewonnen heb. Al maakt het niet uit wat de aankomstplaatsen zijn, je moet respect tonen voor de koers."

VERGELIJKING MET MERCKX

Ook zal weer aangehaald worden dat de Brit op vier ritzeges van recordhouder Eddy Merckx staat. In hoeverre is Cavendish daar mee bezig? "Ik ga hetzelfde antwoord geven als wanneer ik die vraag voor de eerste keer kreeg: ik weet hoe moeilijk het is om één rit te winnen. Dat maakt een hele carrière."

De Manx Missile laat het gewoon allemaal op zich afkomen. "Als ik goed genoeg ben om bij wijze van spreke nog 50 ritten, is het goed. Als ik enkel goed genoeg ben om hier te zijn en ik niet kan winnen, is het ook zo. Met cijfers van aantal ritten ben ik niet bezig, dat is meer iets voor jullie om over te schrijven", kaatste de snelle man van de Wolfpack de bal met een knipoog terug naar de pers.