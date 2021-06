Edward Theuns dan toch mee naar Tour de France: "Denk dat ze voor mij gekozen heb door prestatie op BK"

Trek-Segafredo heeft dinsdag haar selectie bekendgemaakt voor de Tour de France en daarin was plaats voor Edward Theuns. Onze landgenoot was naar eigen zeggen niet zeker van een plaats, maar hij is dus toch van de partij.

Volgens Theuns zal het BK er wel voor iets tussen zitten. "Ik denk dat ze voor mij gekozen hebben door mijn prestatie op het BK. Ze zagen dat ik in vorm was omdat ik zo dicht kwam bij Wout van Aert. Ze waren tevreden", aldus Theuns in een interview bij Sporza. Maar hoe ziet Edward Theuns zijn Tour de France? "Ik denk dat ik in de lead-out van Mads Pedersen zal moeten werken, maar ik hoop ook zelf mijn kansen te krijgen door bijvoorbeeld mee te gaan in de vroege vlucht", legde Theuns uit.