Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert is aangereden door scooter en is daarbij ernstig gewond geraakt

Slecht nieuws voor Maurits Lammertink. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert zou aangereden zijn door een scooter en daarbij is hij ernstig gewond geraakt. Zijn vrouw heeft het nieuws bekendgemaakt.

Maurits Lammertink wilde met zijn vrouw en kinderen een ijsje gaan halen, maar op dat moment zou hij geraakt zijn door een scooter. Volgens Tubantia is de Nederlander daarbij ernstig gewond geraakt. Hij zou echter niet meer in levensgevaar zijn, want zijn toestand is stabiel.