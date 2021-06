Wat wordt de rol van Wout van Aert in Tour de France? "In eerste week wordt zijn rol superbelangrijk"

Wat mogen we verwachten van Wout van Aert in de Tour de France? Dat is dé vraag van een miljoen zo stilaan. Sportief manager Merijn Zeeman laat in de kaarten kijken.

"Wout van Aert zal in de eerste week heel belangrijk zijn voor de pleog. Hetzij om een rit te winnen, hetzij om belangrijk te zijn in dienst van Roglic", aldus Zeeman in Het Nieuwsblad over de nieuwbakken Belgisch kampioen.

Geen sleurwerk bergop

"Voor het sleurwerk bergop rekenen we niet op Wout. We rekenen op hem voor de tijdritten en voor de sprints", is de sportief directeur duidelijk.

"Na de eerste schifting in een bergrit zal hij er niet meer bij zijn, maar de focus ligt op andere ritten voor hem. We denken niet langer na over zijn conditieniveau."