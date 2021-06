🎥 Lachen geblazen: Fabian Cancellara loopt letterlijk een blauwtje in reclamespot

Voormalig wielerkampioen Cancellara rijdt nog altijd razendsnel met de fiets. In een reclamespot van Engine Check te minsten. In het spotje probeert Fabian Cancellara indruk te maken op een fietsster en daar heeft hij wel heel veel voor over.

In het begin van het filmpje is Cancellara klaar om weer op de fiets te vertrekken, tot een Zwitserse schone op de fiets naast hem komt staan. Cancellara maakt er dan maar meer van dan een gewoon trainingstochtje: als een raket vertrekt hij, in een poging om indruk op haar te maken. Alleen: Cancellara rijdt zo snel dat hij maar net een andere vrouw die op de weg aan het wandelen was kan ontwijken en dat gaat zelfs gepaard met een ferme kreet. Na zijn uitwijkmanoeuvre vlamt Cancellara door een bos en door een veld en is het alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Uiteindelijk komt Cancellara toch weer op de weg en wordt hij herenigd met de dame die hij zo probeerde te imponeren. Al heeft de Zwitser onderweg wel een blauw oog opgelopen en is hij een tand verloren.