Ben Hermans laat Moscon en 18-jarig toptalent achter en soleert knap naar winst in Giro dell'Appennino

Na top 20 te rijden in de Dauphiné gaf Ben Hermans ook in de Giro dell'Appennino blijk van een blakende vorm. Sterker nog: Hermans pakte zijn eerste overwinning sinds de Tour of Utah in 2019. Bergop stond er op hem geen maat in de Italiaanse klimkoers.

De vluchters Parisini, Smarzaro, Gravalos, Di Felice en Pichon waagden hun kans. Misschien tegen beter weten in, want in een eendagskoers waren de favorieten niet van plan om zich de kaas van het brood te laten eten. Het verhaal van de vroege vluchters was al rap voorbij en vervolgens ontstond er een nieuwe kopgroep, met Sevilla, Salvietti, Radice, Guernalec en Guasco.

OOK TWEEDE ONTSNAPPING HAALT HET NIET

Di Renzo kwam als eerste boven op de volgende klim, maar meer dan een troostprijs was dan niet. In de finale waren ook alle renners uit deze groep teruggegrepen. Nadien was het aan de grote kanonnen. Moscon was daarbij. Ben Hermans wist hem wel bij te benen, samen met toptalent Ayuso.

Hermans reed zelfs weg van deze twee. Hij bouwde een voorsprong uit van zo'n 25 seconden op Moscon en Ayuso. Iets verderop volgden dan Ulissi, Polanc en Conti. Carboni hield zijn achterstand aanvankelijk ook nog beperkt tot minder dan een minuut. Met nog tien kilometer te gaan had Hermans de voorsprong op zijn eerste achtervolgers uitgebreid naar driekwart minuut.

HERMANS HOUDT VOORSPRONG VAST

In de volgende kilometers kon Hermans zijn bonus min of meer vasthouden. De Belg van Israel Start-Up Nation hield vol tot aan de finish en behaalde zijn eerste overwinning in bijna twee jaar.