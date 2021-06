Nieuwe cosponsor bereikt meerjarig akkoord met ploeg van Victor Campenaerts

Bij de ploeg van Victor Campenaerts ziet de toekomst er weer wat mooier uit. Een nieuwe cosponsor zorgt daar mee voor: vanaf heden heet de ploeg Qhubeka NextHash. Met de nieuwe naamsponsor werd meteen een overeenkomst bereikt voor vijf jaar.

Het is de laatste jaren al vaker zoeken geweest naar een nieuwe grote sponsor voor teambaas Doug Ryder. Dit jaar was het niet anders, al scoorde zijn ploeg wel punten in de Giro met drie ritzeges. Eén van die etappezeges kwam op naam van Victor Campenaerts.

Bij Qhubeka kunnen ze nu het goede nieuws aankondigen dat ze de volgende vijf jaar in zee gaan met NextHash. "Ik ben ongelooflijk blij om NextHash te verwelkomen in onze familie van partnerships en in onze ploegnaam voor de rest van 2021", zegt Ryder.

PLOEGNAAM WIJZIGT PER DIRECT

De naamswijziging gaat dus per direct in: zeg niet langer Qhubeka ASSOS, zeg Qhubeka NextHash. "Deze langetermijnsamenwerking zal ons helpen te innoveren en nieuwe aanpakken te ontwikkelen voor interactie met onze fans", klinkt het nog.