Uitdager Peter Sagan wil vooral winnen: "Groene trui veroveren zonder ritwinst heeft geen waarde"

De Franse kampioenentrui zal de uitdager van Peter Sagan niet meer dragen. De groene trui zou een mooie vervanging zijn. Arnaud Démare won vorig jaar het puntenklassement van de Giro. Dit jaar zou hij dat wel eens in de Tour kunnen doen, maar eerst moet die ritzege er komen.

Dat laatste heeft Démare benadrukt in een gesprek met France TV Sport. Démare komt aan de start van de Tour met als doel een etappe winnen. Eventueel mengt hij zich later ook in de strijd om groen, maar zonder een ritzege is hij niet geïnteresseerd in het puntenklassement.

"De groene trui veroveren zonder ritwinst heeft geen waarde", stelt Démare. In de Giro van 2020 graaide de topsprinter zowat alles mee: vier ritzeges én de puntentrui. De Tour reed hij dat jaar niet. In zijn thuisland zal het ongetwijfeld moeilijker worden om zo zwaar te scoren.

MEER CONCURRENTIE DAN IN GIRO 2020

Er zijn immers veel meer topsprinters aanwezig in de Tour. Al vreest Démare de concurrentie niet. Hij benadrukt dat hij de beste sprinters ter wereld allemaal al eens verslagen heeft.