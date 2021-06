UPDATE: Alexander Vinokourov niet aanwezig in de Tour en krijgt andere rol bij Astana

Een wel zeer opvallend bericht deed de ronde: Alexander Vinokourov zou bij Astana een mail gekregen hebben waarin zijn ontslag werd meegedeeld. In de Tour zou hij dus geen deel meer uitmaken van de staf van de Kazachse wielerploeg. Vinokourov staat al vijftien jaar lang mee aan het roer bij Astana.

Aan die periode was een einde gekomen volgens de Franse krant L’Équipe. Er zouden persoonlijke redenen aan het ontslag liggen van Vino, die mogelijk nog juridische stappen overweegt. In elk geval gaat het dan om een abrupte breuk tussen Astana en hét gezicht van de ploeg.

De timing is zeer opmerkelijk aangezien de Tour de France voor de deur staat. Daar waar Vinokourov als actief renner grote succes behaalde (vier ritzeges en éénmaal op podium als de nummer 3 uit het eindklassement). De huidige renners zullen het zonder het advies van hun voormalige teammanager moeten doen.

PREMIER TECH

Sinds dit seizoen is er met Premier Tech ook een cosponsor die Astana meer slagkracht geeft. De steeds grotere inbreng van het Canadese bedrijf strookt niet met de ideeën van enkele oudgedienden. Ook Vinokourov moet dat nu ondervinden.

Update: Astana is met een officieel statement naar buiten gekomen rond Vinokourov. Hij blijft actief bij de ploeg, zij het wel in een andere rol. Hij zal dus geen teammanager meer zijn en is ook niet aanwezig in de Tour de France.