VOORBESCHOUWING: Ineos moet nieuw duel Pogačar-Roglič voorkomen in Tour de France

Met de Tour de France die voor de deur staat, met Tadej Pogačar als titelverdediger, moeten we uiteraard vooruitblikken op de strijd om geel. Primož Roglič wil na de gemiste kans van vorig jaar deze keer wél de eindzege pakken. Kan de Tour ook meer worden dan een duel tussen de Slovenen?

De Tour de France heeft wel eens zwaardere edities gekend en dat is niet in het voordeel van Tadej Pogačar. Het zal ook niet elk jaar lukken om mee te profiteren van het werk van Jumbo-Visma, maar UAE heeft dit jaar een veel sterkere ploeg. Tadej Pogačar is weer bezig aan een boerenjaar en het heeft er dan ook alle schijn van dat hij weer mee zal doen voor de zege. Enkel zijn tijdritten waren in 2021 nog niet heel indrukwekkend.

Nochtans stak hij vorig jaar in de tijdrit Primož Roglič voorbij. Knap dat die zich hierna weer herpakte en op hoog niveau bleef presteren. Een jaar na het 'Mirakel van La Planche des Belles Filles' gaat Roglič er gewoon weer opnieuw voor. Door niet meer te koersen sinds Luik-Bastenaken-Luik opteerde Roglič voor een aparte aanloop. Staat hij er op het moment dat het nodig is? We denken van wel.

© photonews

Bij Ineos willen ze hun overmacht van weleer herstellen. De ploeg werd na 2020 stevig versterkt en is zeker goed genoeg. De vraag is of kopmannen Thomas en Carapaz dat ook zijn. Thomas krijgt misschien een streepje voor omdat hij een betere tijdrijder is, maar het is de vraag of Carapaz in de bergen niet beter voor de dag zal komen. En vooral: kan één van die twee de snedige aanvallen van Pogačar en Roglič beantwoorden?

Naast dit kwartet zijn er nog de gebruikelijke outsiders. Miguel Ángel López is een renner die in een bergrit zwaar kan uitpakken. Valverde liet dit jaar al zien bereid te zijn te werken voor bepaalde ploegmaats. Voor López kan Valverde een meesterknecht van goudwaarde worden. Urán lijkt na de Ronde van Zwitserland weer helemaal terug van weggeweest. Afwachten of hij die lijn doortrekt in de Tour.

© photonews

Nairo Quintana kende aan de operaties aan zijn knie geen groots seizoen. Weinigen houden dan ook met hem rekening, al mag je hem nooit afschrijven. Zijn beste resultaten in de Tour dateren inmiddels wel al van vijf jaar geleden. Bij Movistar is het naast López ook uitkijken naar Mas. Gebeurt er bij Ineos iets met Thomas of Carapaz, dan kunnen ook Geoghegan Hart of Porte naar voren geschoven worden.

ONZE STERREN VOOR ALGEMEEN KLASSEMENT TOUR DE FRANCE

**** Tadej Pogačar - Primož Roglič

*** Richard Carapaz - Geraint Thomas

** Miguel Ángel López

* Rigoberto Urán