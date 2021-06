Declercq over verwachtingen Alaphilippe/Cav en waarom het in de Tour lastiger is helper te zijn: "Superblij met die rol"

Met Tim Declercq beschikken Alaphilippe en Cavendish over dé helper waar elke kopman van droomt. Ongetwijfeld zullen we Declercq weer urenlang op kop van het peloton zien sleuren in de Tour. En daar is dat toch nog wat zwaarder dan in andere koersen.

Dé man in de spotlights bij Deceuninck-Quick;Step is Julian Alaphilippe. "Julian is iemand waar ik heel graag voor werk. Hij geeft zich altijd voor de volle honderd procent. Er zijn steeds veel emoties bij hem op de fiets. Hij is ook super voor de sfeer in de ploeg en is ook dankbaar."

De Fransman is ook pas vader geworden. Wat gaat dat met hem doen. "Aangezien hij een emotioneel iemand is, zal hij daar wel veel kracht uit putten. Hij zal ook wel al door hebben dat het de indeling qua slaap wat verstoort. Maar we zijn hier drie-vier dagen op voorhand, dat mag dus geen negatief effect hebben."

CAVENDISH WAARDIGE VERVANGER

Voor de sprints viel er bij de ploeg een verrassing uit de bus. "Normaal zouden we aan de start staan met de titelverdediger van de groene trui. Dat is door medische redenen niet het geval. Ik ben blij dat we met Mark Cavendish een waardige vervanger hebben die veel ervaring heeft. Hij heeft in de Baloise Belgium Tour getoond dat hij zijn voet naast die andere sprinters mag zetten."

© photonews

Deceuninck-Quick.Step rekent op Declercq voor het betere knechtenwerk. Droomt hij er nooit van om zelf zijn kans te gaan? "Ik mis zelf de explosiviteit om koersen af te maken. Ik ben superblij dat ik toch in iets goed ben en een helper kan zijn. Het is een beetje uit noodzaak, maar ik ben wel blij met die rol."

AFZIEN OP DE FIETS

Het afzien op de fiets hoort erbij. "Bij iedereen die met de fiets hellingen op rijdt, zal het wel pijn doen. Het is niet omdat je goed in vorm bent dat het minder pijn doet, want er rijden nog 200 andere renners rond met een goed niveau."

Hoe valt de taak van Declercq in de Tour te vergelijken met andere koersen? "Er zitten steeds goede renners in de ontsnapping en dan is het nog zwaarder om op kop te rijden. Het parcours is iets minder zwaar dan vorig jaar, maar het is nog altijd de grote ronde met de meeste hoogtemeters. Meer dan in de Giro. Die combinatie maakt het lastig."