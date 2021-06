Goed nieuws voor renner van Trek-Segafredo na zware val op Italiaans kampioenschap

Jacopo Mosca kwam bij het Italiaans kampioenschap tijdrijden zwaar ten val. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis en daar raakte het nieuws bekend dat Mosca meerdere breuken had opgelopen. Hij moest dan ook enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

Nu heeft Jacopo Mosca goed nieuws gekregen, want de Italiaan mag opnieuw naar huis. Trek-Segafredo laat weten dat er nog een zware revalidatie te wachten staat, maar dat Mosca een harde jongen is.

We're so happy to see @SunJjak smiling while he's leaving the hospital 🙏

One week after the heavy crash suffered at the Italian TT Championship the rider has the green light to return home.



Now it's time to recover. It's going to be long, but Jacopo is a tough guy 💪 pic.twitter.com/YYxGXtkEoK