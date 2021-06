Tiesj Benoot laat zich uit over zijn mogelijkheden in de Tour de France: "Mijn kansen op ritwinst komen later"

Nils Wens

Vandaag 18:29





Tiesj Benoot heeft nog niet veel plezier kunnen beleven aan dit wielerseizoen, maar daar hoopt onze landgenoot in de Tour de France verandering in te brengen. Zo wil hij zich vooral tonen in de tweede en de derde week. Tiesj Benoot vertelde het op de persconferentie voor de start van de Tour de France. "Ik wil mij ook al tonen in het openingsweekend, maar dan gaan er renners zijn voor wie het parcours beter gemaakt zal zijn", aldus onze landgenoot. Benoot hoopt dus vooral successen te boeken in een later stadium van de Tour de France. "In de tweede en de derde week komt er niet veel tactiek meer aan te pas. Daar liggen de echte kansen op overwinningen voor mij. Ik denk aan de lastige ritten en de bergritten", vertelde Benoot.



