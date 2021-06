VOORBESCHOUWING: Tadej Pogačar torenhoog favoriet voor eindwinst in het jongerenklassement

Om Tadej Pogačar van eindwinst in het jongere klassement in de Tour de France te houden, zullen de andere jonge talenten uit de wielerwereld ferm uit de hoek mogen komen. Met zijn 22 jaar komt Pogačar nog wel enkele jaren in aanmerking voor de witte trui.

Die kon hij vorig jaar meenemen naar Slovenië en dat kan wel eens het begin geweest zijn van een heuse hegemonie. Aangezien het jongerenklassement zich baseert op het eindklassement, komt Pogačar automatisch naar voren als grote favoriet. Vorig jaar won hij de Tour en was dus ook het wit voor hem. Dit jaar is hij opnieuw één van de vier kanshebbers op eindwinst.

Die andere drie komen niet in aanmerking voor de witte trui. Logisch dus dat Pogačar vertrekt met de meeste kans om beste jongere te worden. Als hij op niveau is en niet te maken krijgt met pech of ernstige valpartijen, mag je ervan uitgaan dat het jongerenklassement inderdaad voor hem is. Maar koers blijft koers.

© photonews

Wie zijn dan de andere kandidaten? De nummer 2 van vorig jaar misschien? Neen, Enric Mas is inmiddels 26 en zal dus niet meer in het jongerenklassement worden opgenomen. Ook met andere renners uit de top vijf van 2020 hoeven we geen rekening te houden. Wel met het nummer 2 uit het jongerenklassement van 2019: Davd Gaudu.

Het Franse talent reed dat jaar een sterke Tour. Zijn plek in de top 15 van het algemeen klassement deed hetm ook vooraan belanden in het jongerenklassement. Gaudu moest vorig jaar opgeven in de Tour, maar zal die nare herinneringen willen uitvegen met opnieuw een goede editie. Gezien zijn potentieel is hij zeker één van de uitdagers van Pogačar.

Er zijn ook een aantal renners die toe zijn aan hun eerste Tour-deelname, maar zeker bergop met een ferme versnelling kunnen uitpakken. Dan denken we bijvoorbeeld aan Vingegaard van Jumbo-Visma. Paret-Peintre is een talent dat heel snel naam heeft gemaakt. McNulty rijdt steeds beter bergop, dat bewees hij in de Giro van vorig jaar.

Lucas Hamilton eindigde vierde in Parijs-Nice en heeft dus wel wat in zijn mars. Sergio Higuita is ook nog altijd maar 23, dat zou je bijna vergeten. Voor die laatste is het zijn tweede Tour. Sowieso is het enorm interessant om te volgen hoe het al deze wielertalenten vergaat. Al zou het toch enorm verbazen moest Pogačar aan het einde van de Tour niet in het wit staan.

ONZE STERREN VOOR HET JONGERENKLASSEMENT IN DE TOUR:

**** Tadej Pogačar

*** /

** David Gaudu - Jonas Vingegaard

* Lucas Hamilton - Sergio Higuita - Brandon McNulty - Aurélien Paret-Peintre