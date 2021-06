"De tijdrit van Pogacar vorig jaar was heel afwijkend, je moet je altijd vragen stellen"

De Tour de France is officieel begonnen. En dus is het dé vraag wie het zal gaan halen in Parijs. Hoe zit het met de vorm van uittredend kampioen Tadej Pogacar bijvoorbeeld?

"Wat zijn dat voor uitslagen in de nationale kampioenschappen van Pogacar?", vraagt Thijs Zonneveld zich luidop af in Het Laatste Nieuws over de derde plek in de tijdrit en de vijfde in de wegrit van Slovenië.

"Die tijdrit was heel verrassend. Of draai het om: de tijdrit vorig jaar op La Planche des Belles Filles was heel verrassend."

Heel afwijkend

"Heel afwijkend als je naar zijn andere tijdritten kijkt. De dagen daarvoor was hij minder dan Roglic, op het vlakke was hij even snel dan Dumoulin - daar heb ik met open mond zitten naar kijken."

"Vragen moet je je daarbij altijd stellen. Ik ben jurist van thuis uit. Als je iets stelt, moet je het kunnen bewijzen."