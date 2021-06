🎥 Tourorganisatie speelt meteen in op actualiteit en waarschuwt fans

De weinige renners die niet gevallen zijn, mogen zich gelukkig prijzen. Na twee massale valpartijen likt nagenoeg heel het peloton zijn wonden.

Het is niet de eerste keer dat er nerveus gekoerst wordt of veel gevallen wordt in de openingsetappes van de Ronde van Frankrijk. De eerste massale valpartij van de dag kwam er echter door een onoplettende toeschouwer die het peloton hinderde met een bordje.

Om daarop in te spelen zette de Tour-organisatie zondag een filmpje online om de toeschouwers te sensibiliseren. Zo moeten ze hun huisdieren aan de lijn houden, mogen ze geen rookbommen gebruiken en houden ze best hun kinderen dichtbij.

⚠ We're glad to have the public on the side of the road on the #TDF2021.



But for the Tour to be a success, respect the safety of the riders!



Don't risk everything for a photo or to get on television! pic.twitter.com/v8mat4UOtH