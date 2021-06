Carapaz doet al stuk beter dan Geraint Thomas en komt vooral met lof voor Porte: "Dat was ongelooflijk"

Wie is nu eigenlijk de échte kopman bij Ineos? Thomas of Carapaz? Op basis van de Mûr-de-Bretagne zou je eerder Richard Carapaz zeggen. Die bereikte vijftien seconden eerder dan Thomas de aankomst. Zoiets kan de hiërarchie in een team toch al enigszins vormen.

Al moet gezegd dat het zaterdag nog omgekeerd was. Toen was het verschil tussen beiden slechts vijf seconden. In de tweede rit bedroeg dat dus vijftien seconden in het voordeel van Carapaz. En vooral: de Ecuadoriaan was mee met de groep van de betere renners. Eigenlijk mocht je Thomas daar toch ook verwachten.

NERVEUZE FINALE

Het is vooral de vraag of de kopmannen het kunnen waarmaken voor Ineos in deze Tour, want de ploeg is zeker sterk genoeg. "Het was ingewikkeld om deze rit goed door te komen. De finale was behoorlijk nerveus en veel renners wilden proberen om aan te vallen. Onze ploeg stond er: de ploegmaats deden geweldig werk in aanloop naar de finish", zag ook Richard Carapaz.

Eén ploegmaat in het bijzonder verdiende veel lof. "Richie Porte ging volle bak om ons in goede positie te brengen, dat was ongelooflijk. Het is zonde dat G een aantal seconden verloren heeft, maar we blijven in het gevecht en er komt nog heel veel aan. We zullen zien hoe het verder gaat, beetje bij beetje, dag per dag."