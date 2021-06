Eén landgenoot in de aanval in derde etappe Tour de France

Vandaag staat de derde etappe op het programma in de Tour de France. De renners zijn onderweg en er is een kopgroep van vijf renners gevormd. Onder meer Jelle Wallays is van de partij.

Normaal gezien eindigt de derde etappe van de Tour de France op een sprint, maar de vluchters willen uiteraard voor een verrassing zorgen. Bij de vluchters zit één landgenoot, want Jelle Wallays is van de partij. Ook Ide Schelling is opnieuw van de partij. Het is al de derde dag op rij dat de Nederlander in de aanval gaat. Ook Michael Schär, Cyril Barthe en Maxime Chevalier zitten in de vlucht van de dag in de Tour.