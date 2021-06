Jumbo-Visma verliest belangrijke pion in derde etappe Tour de France

Met Primoz Roglic beschikt Jumbo-Visma over één van de topfavorieten voor de eindwinst in de Tour de France, maar de Nederlandse wielerploeg heeft vandaag slecht nieuws gekregen. De Sloveen is namelijk één van zijn knechten kwijt.

Robert Gesink heeft vandaag moeten opgeven. De Nederlandse klimmer was betrokken bij de valpartij waar onder meer ook Geraint Thomas bij lag, maar in tegenstelling tot de Brit, moest Robert Gesink wel opgeven. Een serieuze aderlating voor Jumbo-Visma.

馃嚝馃嚪 #TDF2021



馃 Unfortunately Robert Gesink has to abandon the race after a hard crash.



We’ll keep you updated



Get wel soon Robert 馃崁