Mathieu van der Poel werkt in gele trui voor Merlier: "We kunnen al zeggen dat we een geweldige Tour rijden"

Mathieu van der Poel heeft genoten van zijn eerste dag in de gele trui. Met winst voor Merlier in de tweede etappe, was het opnieuw vieren voor Alpecin-Fenix aan de finish. En Van der Poel draaide er zijn hand niet voor om om in het geel de sprinter in zijn ploeg een dienst te verlenen.

"Het was een hele speciale dag voor mij. Het was superhectisch. Ik voelde me vrij goed. Ik weet niet of het door de gele trui komt, waarschijnlijk wel. Ik wilde mijn ploegmaats helpen, al moest ik me focussen op het verdedigen van de gele trui. Het is iets wat ik graag doe. Het is ook veiliger om vooraan te zitten", zei Van der Poel na de tweede etappe in de Tour de France.

Van der Poel ging zo hard dat het peloton op een gegeven moment dreigde niet meer te volgen. "Ik weet dat Tim Merlier graag heeft dat de laatste kilometers heel snel gaan. Ik geef graag iets terug aan de ploegmaats die zo dikwijls voor mij werken."

Alles wat nu nog komt is bonus

Als Merlier het dan ook nog eens afwerkt, doet dat natuurlijk dubbel deugd. "We kunnen al zeggen dat we een geweldige Tour rijden. Alles wat nu nog komt, is bonus. De droom gaat voort." Inderdaad, want Van der Poel blijft zelf ook gewoon in het geel. "Toen mijn werk er op zat met één kilometer te gaan, volgde ik Alaphilippe, omdat er maar een klein verschil is tussen ons beiden in het klassement."