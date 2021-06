Na de crashes de reacties: De Cauwer roept op tot verantwoordelijkheid, Madiot vreest voor doden als er niets verandert

Altijd goed om een redelijke stem te horen na een opeenstapeling van crashes. Bij José De Cauwer kan je hiervoor wel terecht. De Cauwer pleit voor tijdige tijdsopnames, maar stelt dat ook renners hun verantwoordelijkheid niet mogen ontlopen. De meest felle reactie op de crashes kwam van Madiot.

Marc Madiot is natuurlijk in de Tour aanwezig als ploegleider van Groupama-FDJ. Dan kan je al eens emotioneler reageren. Al is het wel een feit dat wat zich afspeelde in de finale van de derde Tourrit nooit zou mogen gebeuren. Dat maakte Madiot ook duidelijk voor de microfoon van de Franse televisie.

"Ik ben het hoofd van een gezin en na wat ik gezien heb zou ik mijn zoon niet graag aan profwielrennen zien doen. Dit is geen wielrennen meer. Zo kan het niet verder, dit moet veranderen. Als dat niet gebeurt, gaan er doden vallen. Dit is onze sport niet waardig", stelt Madiot.

Marc Madiot: "Je suis père de famille et je n'ai pas envie de voir mon gamin faire cycliste professionnel après ce qu'on a vu. Ce n'est plus du vélo. Il faut qu'on change, ça ne va plus. Si on ne le fait pas, on va avoir des morts. Ce n'est pas digne de notre sport." #TDF2021 pic.twitter.com/up5FyUdbtS — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 28, 2021

In een Facebook Live van Sporza reageerde ook José De Cauwer op de heisa. "Tijdsopnames op drie kilometer zou al veel helpen, vooral voor de klassementsmannen. De UCI zou inderdaad ook kunnen nadenken om het op 8 km te leggen. Maar waar trek je dan de streep? Veel aankomsten in de Tour liggen na een afdaling, daar kan je de Tour ook winnen. Ook dat is wielrennen."

Uiteraard kun je na wat er gebeurd is in de derde Tourrit dit niet zomaar blauw blauw laten. "We moeten nadenken of we samen meer veiligheid kunnen inbouwen. Maar ook renners en ploegleiders hebben een grote verantwoordelijkheid te dragen. Soms is het ook de schuld van de renners zelf die elkaar te gedreven de duvel willen aandoen. De val van Roglič is bijvoorbeeld een individuele fout."