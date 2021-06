Mooie woorden van Thomas De Gendt voor Brent Van Moer: "Je hebt de strijd verloren, maar ervaring gewonnen"

Pech voor Brent Van Moer in de vierde etappe van de Tour de France. Onze landgenoot kwam zeer dicht bij de overwinning, maar op 200 meter van de streep werd hij alsnog gegrepen door het peloton.

De prestatie van Brent Van Moer kan echter op heel wat lovende woorden rekenen van andere renners in het peloton. Zo was Wout van Aert al onder de indruk (lees HIER) en ook Thomas De Gendt had mooie woorden voor zijn ploegmaat.

Thomas De Gendt gaf meer uitleg op Twitter. "Je hebt de strijd verloren, maar ervaring gewonnen. Volgende keer beter", aldus de Belgische renner van Lotto Soudal.