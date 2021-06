Wout van Aert vindt het jammer voor Brent Van Moer: "Ik hoopte stiekem dat hij voorop kon blijven"

Wat een etappe van Brent Van Moer. De renner van Lotto Soudal ging vandaag in de aanval in de vierde rit van de Tour de France en hij hield het zeer lang vol. Een stunt leek in de maak, maar op 200 meter van de streep werd Van Moer gegrepen.

Wout van Aert, die zich niet in de sprint heeft gemengd vandaag, vond het wel jammer voor Brent Van Moer. "Het was echt zeer moeilijk, maar toch chapeau dat hij het heeft geprobeerd. Ik hoopte dat hij voorop kon blijven", aldus van Aert na de vierde etappe bij Sporza. Morgen staat er in de Tour de France een tijdrit op het programma. Een kolfje naar de hand van Wout van Aert. "Ik ga voor de ritzege, maar je weet nooit wat er nog meer kan. 30 seconden goed maken op Mathieu van der Poel is moeilijk, maar wel nog haalbaar", legde Wout van Aert uit.