🎥 2008 - 2011 - 2021: het verhaal achter en de beelden van de drie zeges van Cavendish in Châteauroux

Aankomst van een Tourrit in Châteauroux? Dat staat gelijk aan een overwinning van Mark Cavendish. In 2008, 2011 en 2021 was Châteaouroux aankomstplaats van een rit in de Tour de France. Telkens was het Cavendish die als eerste over de streep kwam.

Wat was nu het verhaal achter al deze zeges? Want het mag dan wel telkens op een overwinning zijn uitgedraaid, er zijn ook vele zaken die telkens anders waren. De tegenstanders, bijvoorbeeld. De zeges kwamen ook telkens op een ander moment in de carrière van Mark Cavendish. Eén ding is zeker: elke triomf in Châteauroux betekende enorm veel voor de Britse topsprinter.

2008

In zijn 4de jaar als prof begint Mark Cavendish aan zijn tweede Tour. Aankomst van rit 5 ligt in Châteauroux. Meteen na de start ontsnappen Jegou, Brard en Vogondy. Die laatste zong het het langst uit en deed het peloton flink werken: pas op 30 meter van de meet knalden de sprinters hem voorbij. Cavendish kwam helemaal onder stoom en rondde het werk van lead-out Ciolek perfect af. De eerste zege in de Tour voor Cav

2011

Drie jaar later gaat het in rit 7 opnieuw richting Châteauroux. Cavendish heeft dan in de Tour van 2011 al een rit gewonnen. Valpartijen deden klassementsmannen tijd verliezen, maar Cavendish bleef wel veilig op de fiets. Zijn ploeg HTC-Highroad domineert in aanloop naar de massasprint. Cavendish neemt de maat van Petacchi en Greipel. Net als het jaar voordien zou Cavendish uiteindelijk vijf etappes winnen in de Tour.

2021

Zijn terugkeer in de Tour - zijn eerste sinds 2018 - is al een groot succes door een ritzege in Fougères. Na enkele moeilijke jaren zit de Manx Missile weer op zijn troon. Ook in zijn geliefde aankomstplaats maakt hij het opnieuw waar. Nadat vluchters Van Avermaet en Kluge in de slotkilometers gegrepen worden, klopt Cavendish Philipsen en Bouhanni. Ook zijn 32ste en voorlopig laatste zege in de Tour behaalt Cav dus in Châteauroux.