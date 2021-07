Ook Sven Nys keek met grote ogen naar tijdrit: "Onder de indruk van houding Mathieu, tijd begint te dringen voor Wout"

Sven Nys volgt de Tour voor de radio en heeft de tijdrit op de voet gevolgd. Van Aert en Van der Poel bleven nadien met een heel verschillend gevoel achter. Pogačar was verbluffend sterk. Nys buigt zich over de prestaties van deze drie fantastische renners.

"De Tour zal de komende dagen voor de klassementsmannen op slot zitten", voorspelt Nys bij Sporza. "Als je naar de tussenstand kijkt dan doet Pogačar een fantastische zaak. Hij heeft de concurrentie compleet weggeblazen."

Nochtans was het deze keer geen klimtijdrit zoals aan het einde van de vorige Tour. "Pogačar bewees dat hij ook op de vlakkere stukken een zeer hoog vermogen kan trappen. Dat zal in de komende jaren alleen nog maar verbeteren."

VEEL AERODYNAMICA BIJ VDP

En wat dan gezegd over de verbazend sterke Mathieu van der Poel? "Ik ben vooral onder de indruk over zijn houding op de tijdritfiets waar hij nog weinig tijd in gestoken heeft. Het zag er allemaal heel aerodynamisch uit", oordeelde Nys.

NOG ONZEKERHEDEN BIJ WVA

Hoe staat Wout van Aert er voor met het oog op de Olympische Spelen na zijn vierde plaats in de tijdrit? "De tijd begint intussen toch wel wat te dringen. Er zijn nog wat onzekerheden en die heeft hij niet kunnen wegwerken. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog beter kan, maar het is de vraag of dat voldoende zal zijn tegen Stefan Küng of Filippo Ganna."