Voor Belg uit sprinttrein Lotto Soudal is het nu wel even aanpassen: "Zonder Caleb Ewan is het gokken"

Lotto Soudal zet zijn Tour de France voort zonder kopman Caleb Ewan, die na een valpartij met een sleutelbeenbreuk de koers moest verlaten. Volop aanvallen is nu de insteek bij Lotto. Het gaat er alvast heel anders aan toe dan wanneer Ewan nog in koers zou zijn.

Dat erkent ook Jasper De Buyst, die in andere omstandigheden een belangrijke rol zou hebben in de sprinttrein van Caleb Ewan. "Caleb niet langer bij ons hebben, dat verandert alles. Zonder hem is het echt gokken", vertelde De Buyst voor de start van de zesde Touretappe.

Want ze moeten bij Lotto over de juiste timing beschikken om mee te gaan in de goede ontsnapping en dan moet die ook nog eens kans maken om voorop te blijven. De Buyst was één van de renners die zelf aanvielen in het begin van de zesde rit. Hij geraakte niet weg. Dat lukte De Gendt wel even, maar ook de meeste vluchters uit zijn groepje werden teruggegrepen.

MINDER STRESS

Finaal reed Roger Kluge het gat dicht op Van Avermaet zodat ze met twee konden blijven doorrijden. Ze voelen bij Lotto nu wel niet de druk die er anders wel op zat bij elke sprinterskans. "Het is minder stresserend om 's ochtens op te staan en niet langer te moeten denken: dit moet onze dag worden."