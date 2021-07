📷 Zo diep moesten de renners gaan in de langste etappe van de Tour de France

De langste etappe van de Ronde van Frankrijk was allerminst eentje om bij weg te dutten.

Voor elke etappe in de Ronde van Frankrijk maakt organisator ASO een schema op voor wanneer de renners waar zouden passeren. Ze doen dat telkens aan drie snelheden en voor de zevende etappe waren de mogelijkheden 43, 41 en 39 kilometer per uur.

Volgens het snelste schema van 43 kilometer per uur zou de winnaar van de 7e etappe om 17u05 binnenkomen. Winnaar Matej Mohoric kwam echter al om 16u40 over de finish, bijna een halfuur eerder dan gepland.

En die snelheid heeft er ferm ingehakt op de renners blijkt uit beelden van renners na de etappe. Etappewinnaar Matej Mohoric was tot tranen toe bewogen en gele trui Mathieu Van der Poel moest blijkbaar alles uit de kast halen om zijn leidersplaats te behouden.

Maar ook de renners die niet in de voorhoede reden, hebben afgezien:

