Allan Peiper al bijna zegezeker: "Lijkt erop dat eindwinst Pogačar zonder slechte dag niet mag ontsnappen"

De Tourzege van Pogačar in 2020 was ook voor Allan Peiper een hoogtepunt in zijn carrière. Peiper is er dit jaar vanwege gezondheidsredenen niet bij in de Tour, maar leeft vanuit België wel volop mee met zijn pupil. Een tweede zege op rij kan de Sloveen amper nog ontsnappen, stelt Peiper.

"Op basis van zijn waarden wisten we dat hij sterker is dan vorig jaar", vertelt Peiper over Pogačar aan Radio 1. "Hij heeft ook de UAE Tour, de Tirreno en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Allemaal verschillende soorten wedstrijden. Alleen was hij de laatste maanden een beetje minder in het tijdrijden, omdat hij zich niet goed voelde bij zijn nieuwe positie." Voor aanvang van de tijdrit in de Tour werd er dus gesleuteld aan zijn tijdritfiets. "Zijn zadel werd wat lager gezet, zodat hij zijn rug meer kon ontspannen, zijn armen meer naar binnen kon doen en dus aerodynamischer was. Alleen kon hij niet dezelfde kracht ontwikkelen. Vorige week bij de verkenning van de tijdrit heeft hij dan teruggegrepen naar zijn positie van 2020." ANDERE FAVORIETEN 1 OF 2 MINUTEN AAN HUN BROEK Dat ging hem beter af. "Hij stuurde mij nadien een berichtje dat hij zich meteen weer perfect voelde. Dat gaf hem toch weer vertrouwen." Dat hebben we gezien: Pogačar haalde verwoestend uit in de tijdrit. "Alle favorieten hebben een minuut tot 2 minuten verloren. Zonder voorbarig te willen zijn: het lijkt erop dat de eindwinst hem zonder slechte dag niet meer mag ontsnappen." Eén van de ploegleider belde Peiper op met de vraag of Pogačar deze conditie drie weken zou kunnen aanhouden. "Ik antwoordde: "Waar maak je je zorgen om?! Hij is super en gaat dit volhouden tot het einde van de Tour. Er zijn geen twijfels.""