Ontsnapping van jewelste in de Tour de France! Van der Poel, Van Aert, Gilbert en Stuyven in aanval in langste rit

En of de zevende Tourrit de moeite gaat zijn! Dat is ze nu al, met mannen als Van Aert, Van der Poel, Gilbert en Stuyven die voor de aanval kiezen. Naast de drie reeds genoemde landgenoten zitten er nog andere Belgen mee vooraan.

De finale van de langste etappe van de Tour biedt goede kansen aan vluchters om voorop te blijven. Uiteraard was de belangstelling dus groot om in de ontsnapping van de dag te geraken. Campenaerts stak het vuur aan het lont. Opvallend genoeg glipte Van Aert ook een paar keer mee, maar na twintig kilometer was alles terug samen.

Van Aert liet zich niet ontmoedigen en probeerde nog een keer. En wie sprong naar hem toe? Gele trui Van der Poel. Het was de aanzet voor het vormen van een ruime kopgroep van 29 renners. Daar zaten 7 Belgen bij: Van Aert, Campenaerts, Van Moer, Gilbert, Stuyven, Meurisse en Bakelants.

TITELVERDEDIGER IS NIET MEE

Nummer 2 in het klassement en Tour-favoriet Tadej Pogačar was blijkbaar ook graag meegeweest. Bij UAE hadden ze echter de boot gemist en dus moesten ze werken in het peloton. Al konden ze niet verhinderen dat die ruime groep wegreed. Verschillende teams hebben dan ook een duo voorin, Lotto is zelfs met drie renners vertegenwoordigt. Deze situatie beloofde alvast een uiterst interessante finale.