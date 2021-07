Tom Boonen denkt dat Cavendish nog niet klaar is met winnen: "Zijn wereld ziet er fantastisch uit"

Ook Tom Boonen ziet hoe Mark Cavendish zich rot amuseert. En hoe die laatste opnieuw aan het winnen is geslagen. Twee ritzeges heeft de Brit al beet in deze Tour. Het hoeft daar niet bij te blijven. Ook het werk van de ploegmaats en de nuchterheid omtrent het mogelijke record helpt daarbij.

"Als de ontknoping in Châteauroux ons één ding heeft geleerd, dan wel dat Mark Cavendish klaar is voor nog meer", redeneert Tom Boonen in Het Laatste Nieuws. "Niet dat hij er in de twee voorbije sprints met koop en schouders bovenuit stak. Maar dat hoeft ook niet. Je moet een spurt niet domineren, je moet hem winnen. En dat doet Cav."

Zijn 32ste Tourritzege is dus niet noodzakelijk een eindpunt. "Deze Cavendish is opnieuw tot grootse dingen in staat. Ik zie die derde etappezege dus wel zitten. Dan komt het record van Eddy Merckx wel héél dichtbij. Daar laat hij zichzelf niet gek door maken, merk ik. Hij heeft gelijk. Er was een tijd dat hij naar de Tour kwam met het doel om dat record zo snel mogelijk te evenaren, en zelfs te breken. Nu wil hij zich vooral amuseren."

PURE BONUS

Natuurlijk doet hij dat, nu alles zoveel beter uitdraait dan hij had kunnen verhopen. "Twee ritzeges op zak, comfortabel in de groene trui: zijn wereld ziet er fantastisch uit. Alles wat er nu nog bijkomt, is pure bonus. Of ook het groen in Parijs een haalbare kaart wordt, durf ik niet beweren. Dat zal hij progressief gewaar moeten worden."