Trek-Segafredo klopt ploeg van Van der Breggen in ploegentijdrit op eerste dag Giro Donne

Trek-Segafredo met Ellen van Dijk vs SD Worx, de ploeg van Van der Breggen: in de Giro Donne was dat het duel op dag 1. De ronde begon immers met een ploegentijdrit van Fossano naar Cuneo over een afstand van 26,7 kilometer. De dames van Trek-Segafredo wonnen dit duel.

Bij Trek hebben ze dan ook een tijdritspecialiste als Ellen van Dijk in huis en daarnaast nog andere kleppers als Lucinda Brand, Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini. De collectieve sterkte van SD Worx is evenzeer bekend, al is wereldkampioene Anna van der Breggen ontegensprekelijk wel de grootste motor. EERSTE TUSSENPUNT BIEDT AL DUIDELIJKHEID Weinig verrassend werd het een strijd tussen deze twee ploegen. Aan het eerste tussenpunt had Trek-Segafredo de snelste tijd. De dames van Trek-Segafredo waren 17 seconden rapper onderweg. De rensters van SD Worx bereikten de finish na 33 minuten en 49 seconden. Dat was onvoldoende om de tijd van Trek-Segafredo te verbeteren. Van Dijk & co gingen met de zege in de ploegentijdrit aan de haal en zijn de Giro Donne dus het best begonnen.