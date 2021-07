🎥 Philippe Gilbert blikt terug op zijn dag in een koninklijke ontsnapping: "Het was zwaar, al van in het begin"

Ook Philippe Gilbert was erbij in de ontsnapping in de zevende Tourrit. Een koninklijke ontsnapping, zo noemt hij het zelf, met al die grote namen die aanwezig waren. Daar was hij er natuurlijk ook eentje van. Gilbert werd uiteindelijk zestiende en had toch op iets meer gehoopt.

"Het was zwaar, al van in het begin", vertelde Gilbert aan de aankomst. "We wisten dat de kans reëel was dat er een grote groep vertrok, we moesten alert zijn. Er zaten sterken mannen in de ontsnapping, het ging snel. Ik moest jammer genoeg lossen bergop."

Later plaatste Gilbert ook een filmpje op zijn YouTube-kanaal waarin hij terugblikte op de etappe. Onder andere legde hij de nadruk op hoe hard het ging: een afstand van 250 kilometer werd immers afgelegd in slechts 5 uur en 50 minuten. Het ging ruimschoots sneller dan het snelste schema.

Ook uitte Gilbert enigszins zijn ontgoocheling, omdat hij op een betere uitslag had getoond, maar met drie ploegmaats in de goede vlucht zitten was al een eerste goede stap.