Pleidooien voor eerbetoon voor Jolien Verschueren op Koppenberg: "Daar heeft ze de wereld een beetje verbaasd"

Het overlijden van Jolien Verschueren is hard binnengekomen in de veldritwereld. Op de Koppenberg behaalde ze haar grootste successen: twee jaar op rij reed Verschueren naar winst in de Koppenbergcross. Komt er een eerbetoon op haar berg?

Paul Herygers is daar wel voorstander van, laat hij weten aan Sporza. "Ik hoop het wel, want daar heeft ze haar successen geboekt en de wereld een beetje verbaasd." In 2015 domineerde Verschueren op de Koppenberg met een solo, in 2016 klopte ze daar toenmalig wereldkampioene De Jong. "Ze verdient het om een eerbetoon te krijgen op haar berg."

AANDENKEN

Eerder had Tim Merlier hier ook al voor gepleit vanuit de Tour de France. "Misschien moeten ze daar voor haar iets doen, een aandenken zetten ofzoiets." Merlier was overigens een streekgenoot van Verschueren. "Ze woonde niet heel ver van mij."

Hoewel hij volop in de Tour-focus zit, maakt het trieste nieuws over het overlijden van Jolien alles wel even relatief. "Persoonlijk kende ik ze niet zo heel erg, maar het speelt wel in het hoofd dat je u toch wel mag gelukkig prijzen als je gezond bent."