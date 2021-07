Fabio Aru plaatst aanval net te vroeg en het is Bora-Hansgrohe dat opnieuw juicht in Sibiu Cycling Tour

Na de zege van Ackermann in de proloog was Bora-Hansgrohe uitstekend begonnen aan de Sibiu Cycling Tour. Wel heel wat andere koek in de eerste rit in lijn: dat was een etappe met aankomst boven in een ski-oord. Aru liet zowaar nog eens van zich spreken, maar Aleotti won.

In de eerste tientallen kilometers ontstond een ontsnapping van een tiental vluchters. Turek, Knolle en Bernas zouden het het langst uitzingen, maar tien kilometer voor het einde waren ook zij gegrepen. Ondertussen was de slotklim naar ski-oord Păltiniş ingezet en was gele trui Ackermann al gelost. De etappe eindigde met liefst 15 kilometer klimmen. Uiteraard werd de boel enorm uitgedund op die oplopende meters. Aleotti, Aru, Chernetskii, Schlegel, Thalmann, Zoidl, Rapp, Toupalik, Guerin en Rebellin waren de laatste tien renners die overbleven. ARU GEKLOPT IN DE SPRINT Aru plaatste vervolgens zijn aanval en reed een tiental seconden bij mekaar. Het moet de Italiaan deugd gedaan hebben om eindelijk in een bergrit nog eens een rol van betekenis te kunnen spelen. Aleotti sprong nog naar hem toe en vloerde zijn landgenoot in de sprint. Opnieuw een ritzege dus voor Bora-Hansgrohe. Chernetski bolde een paar seconden later over de meet en werd derde.