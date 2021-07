Ook Van der Poel stapt uit de Tour de France en doet dat met zes dagen geel en ritzege: "Een geweldige week geweest"

De Tour de France gaat verder zonder een aantal grote namen. Ook Mathieu van der Poel verlaat de Tour. Niet vanwege één of andere blessure, wel om goed gerecupereerd aan de start te verschijnen van de Olympische Spelen, zijn hoofddoel.

Mathieu van der Poel verscheen wel nog aan de startplaats van de negende rit, maar kondigde daar aan dat hij niet meer richting Tignes ging klimmen. "Ik zal helaas niet meer starten. We hebben beslist dat het in mijn belang is om de koers te verlaten en te focussen op de Olympische Spelen".

Zijn oogst in zijn eerste Tour is niet min: een ritzege en zes dagen in het geel. "Ik ga tijd nemen om te herstellen van deze week. Het is niet mogelijk om de hele Tour uit te rijden en dan top te zijn in Tokio. Het is een geweldige week geweest. Hopelijk geraak ik volgend jaar tot in Parijs", zegt Van der Poel.

Ook Primož Roglič gaf op voor aanvang van de negende Touretappe. Bij de Sloveen van Jumbo-Visma komt dat door de gevolgen van een val. Bij Van der Poel gaat er dus een heel andere, sportieve reden schuil achter de opgave.